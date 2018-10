ATP-Turnier Moskau: Mischa Zverev scheidet in erster Runde aus - Philipp Kohlschreiber siegt

Moskau Die Serie an Erstrunden-Niederlagen setzt sich für Mischa Zverev fort. Auch beim Turnier in Moskau scheiterte er im ersten Spiel. Philipp Kohlschreiber setzte sich hingegen nach hartem Kampf gegen den Australier Alex de Minaur durch.

Mischa Zverev hat seine Talfahrt auch beim Turnier in Moskau fortgesetzt. Der ältere Bruder von Deutschlands Tennisstar Alexander Zverev musste sich am Dienstag in der russischen Hauptstadt dem Franzosen Benoit Paire mit 6:7 (6:8), 6:2, 1:6 geschlagen geben. Für Zverev war es die sechste Erstrunden-Niederlage in Serie. Letztmals hat der 31-Jährige Mitte August in Cincinnati eine Partie gewonnen.