ATP-Turnier in Wien: Philipp Kohlschreiber scheitert in der ersten Runde

ATP-Turnier in Wien : Kohlschreiber schon in der ersten Runde gescheitert

Philipp Kohlschreiber bei den US Open. Foto: AP/Andres Kudacki

Wien Philipp Kohlschreiber ist beim ATP-Turnier in Wien bereits an seiner Auftakthürde gescheitert. Er musste sich am Dienstag dem Franzosen Lucas Pouille nach 2:15 Stunden mit 4:6, 7:6 (7:5), 4:6 geschlagen geben.

Im Vorjahr hatte der 35 Jahre alte Augsburger, der als einziger Deutscher beim mit rund 2,8 Millionen Euro dotierten Turnier angetreten war, in Österreichs Hauptstadt noch das Halbfinale erreicht. Für die Nummer 34 der Weltrangliste war es schon die fünfte Erstrundenniederlage in diesem Jahr.

(sid/ako)