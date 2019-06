ATP-Turnier in Stuttgart : Struff erstmals im Halbfinale

ATP-Turnier in Stuttgart

Stuttgart French-Open-Achtelfinalist Jan-Lennard Struff hat seine Erfolgsserie fortgesetzt. Er besiegte den Stuttgart-Gewinner von 2017 und steht unter den letzten Vier.

Davis-Cup-Spieler Jan-Lennard Struff hat seinen Erfolgslauf beim Tennis-Rasenturnier in Stuttgart eindrucksvoll fortgesetzt. Der 29-Jährige aus Warstein zog nach einem 6:4, 6:4 gegen 2017-Sieger Lucas Pouille aus Frankreich erstmals ins Halbfinale am Weissenhof ein. Dort trifft der French-Open-Achtelfinalist am Samstag auf den Italiener Matteo Berrettini.