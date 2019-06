Niederlage in Stuttgart gegen Brown : Zverev verpatzt Auftakt in Rasensaison

Nächste Enttäuschung für Alexander Zverev. Der Weltranglistenfünfte ist im Achtelfinale des ATP-Turniers in Stuttgart ausgeschieden. Im deutschen Duell muss er sich nach drei Sätzen Dustin Brown geschlagen geben.

Alexander Zverev warf seinen Kopf in den Nacken und blickte ratlos in den Himmel: Der Weltranglistenfünfte aus Hamburg hat beim ATP-Turnier in Stuttgart einen Fehlstart in die Rasensaison hingelegt und damit einen weiteren Rückschlag eingesteckt. Der 22-Jährige verlor das deutsche Achtelfinal-Duell überraschend gegen den Qualifikanten Dustin Brown mit 4:6, 7:6 (7:3), 3:6 - nach einer durchwachsenen Sandplatzsaison die nächste Enttäuschung.