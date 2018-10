ATP-Turnier in Stockholm: Philipp Kohlschreiber im Viertelfinale

Dreisatzsieg gegen Verdasco : Kohlschreiber wehrt fünf Matchbälle ab und siegt

Philipp Kohlschreiber. Foto: AP/Andres Kudacki

Stockholm Philipp Kohlschreiber ist beim ATP-Turnier in Stockholm nach einem Kraftakt ins Viertelfinale eingezogen. Gegen den Spanier Fernando Verdasco sah der Augsburger lange wie der Verlierer aus.

Zwei Tage nach seinem 35. Geburtstag gewann Kohlschreiber im Achtelfinale gegen Fernando Verdasco (Spanien/Nr. 8) 4:6, 7:5, 7:6 (7:5).

Kohlschreiber bewies im Duell mit dem 34-Jährigen Nervenstärke. Der Augsburger wehrte im zweiten Durchgang fünf Matchbälle des Spaniers ab und kämpfte sich in den dritten Satz. Dort nutzte er nach 2:48 Stunden seine zweite Chance zum Matchgewinn. In der nächsten Runde geht es für Kohlschreiber gegen den Griechen Stefanos Tsitsipas (Nr. 3).

Otte gescheitert

Wenige Stunden zuvor war am Donnerstag der Kölner Oscar Otte gescheitert, er verlor 6:7 (4:7), 6:3, 3:6 gegen den Australian-Open-Viertelfinalisten Tennys Sandgren aus den USA. Maximilian Marterer aus Nürnberg war bereits in der ersten Runde des mit knapp 690.000 Euro dotierten Hartplatzturniers in der schwedischen Hauptstadt ausgeschieden.

Kohlschreiber nimmt in Stockholm erstmals seit dem Achtelfinal-Aus in New York im September wieder bei einem Turnier teil. Beim letzten Major des Jahres hatte der Augsburger für Furore gesorgt und auf dem Weg in die Runde der letzten 16 unter anderem den deutschen Spitzenspieler Alexander Zverev (Hamburg) ausgeschaltet. Im Achtelfinale war dann allerdings Schluss gegen Kei Nishikori aus Japan.

Petkovic gibt auf

Bei den Damen ist Julia Görges beim WTA-Turnier in Luxemburg ins Halbfinale eingezogen. Die an Position eins gesetzte Deutsche bezwang Donna Vekic (Nr. 6) 6:3, 3:6, 6:3 und feierte damit den dritten Sieg im dritten Spiel gegen die Kroatin. Dagegen gab Andrea Petkovic (Darmstadt) ihr Viertelfinale gegen Eugenie Bouchard (Kanada) beim Stand von 6:4, 0:4 angeschlagen auf.

Görges trifft somit im Halbfinale auf die ehemalige Wimbledonfinalistin Bouchard, die derzeit nur noch auf Rang 108 des WTA-Rankings geführt wird. Das bis dato einzige Duell der beiden liegt lange zurück: Bei den French Open 2014 siegte Bouchard in drei Sätzen. Hätte Petkovic gewonnen, wäre es zu einem schnellen Wiedersehen mit Görges gekommen. Die beiden Deutschen waren erst in der vergangenen Woche beim Turnier in Linz aufeinandergetroffen. In Österreich setzte sich etwas überraschend Petkovic durch.

In Luxemburg waren die beiden anderen deutschen Starterinnen, Titelverteidigerin Carina Witthöft (Hamburg) und Tatjana Maria (Bad Saulgau), gleich in der ersten Runde gescheitert.

(sid/old)