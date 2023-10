Aus im Halbfinale von Peking Zverev verliert Dauerduell mit Medwedew

Viel Zeit zum Ausruhen bekommt Zverev nicht, das Masters in Shanghai steht an. Immerhin hat der 26 Jahre alte Hamburger als Nummer neun der Setzliste in der ersten Runde ein Freilos, danach geht es gegen den früheren Grand-Slam-Champion Andy Murray (Großbritannien) oder den Russen Roman Safiullin, den Zverev im Finale von Chengdu in drei Sätzen bezwungen hatte. Der Olympiasieger braucht weitere Siege auf dem Weg zum ATP-Saisonfinale der besten acht Spieler in Turin.