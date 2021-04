ATP-Turnier in München : Zverev patzt – kein Halbfinale gegen Struff

ATP-Turnier in München

München Alexander Zverev scheitert beim ATP-Turnier in München bereits im Viertelfinale völlig überraschend am Qualifikanten Ilja Iwaschka. Dagegen kämpft Jan-Lennard Struff weiter um seinen ersten Turniersieg.

Nach einer bösen Pleite von Alexander Zverev ist Jan-Lennard Struff die letzte deutsche Hoffnung auf einen Heimsieg beim ATP-Turnier in München. Zverev schied nach einer enttäuschenden Leistung mit 7:6 (7:5), 5:7, 3:6 gegen den Qualifikanten Ilja Iwaschka aus Belarus aus. Zuvor hatte sich Struff in einem Kraftakt mit 6:4, 4:6, 7:6 (7:3) gegen Filip Krajinovic aus Serbien ins Halbfinale gerettet. Dort kämpft er nun zum bereits achten Mal um seine erste Teilnahme an einem Finale auf der Tour.