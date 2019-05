ATP-Turnier in München : Zverev und Kohlschreiber scheitern im Viertelfinale

ATP-Turnier in München

München Drei Matchbälle abgewehrt, zwei Matchbälle vergeben, kein Titel-Hattrick beim Heimspiel: Alexander Zverev ist beim ATP-Turnier in München vorzeitig gescheitert. Auch Philipp Kohlschreiber ist ausgeschieden.

Alexander Zverev zog sich enttäuscht das Stirnband vom Kopf, packte eilig seine Tasche und verabschiedete sich mit einem kurzen Winken, aber ohne ein Lächeln vom Publikum. Auch beim ATP-Turnier in München setzte sich für den Weltranglistendritten eine beunruhigende Serie der frühen Niederlagen fort: Als Titelverteidiger scheiterte er auf dem Weg zum Hattrick bei den BMW Open im Viertelfinale - wie anschließend auch Rekordsieger Philipp Kohlschreiber.

An einem nasskalten Tag unterlag Zverev dem Chilenen Cristian Garin mit 4:6, 7:5, 5:7 - dabei konnte er im entscheidenden Satz beim Stand von 5:4 zwei Matchbälle zu seinen Gunsten nicht nutzen, nachdem er zuvor im zweiten Durchgang drei Matchbälle der Nummer 47 der Weltrangliste abgewehrt hatte. "Es läuft gerade alles gegen mich, es geht alles nicht in meine Richtung", klagte ein niedergeschlagener Zverev und konstatierte: "Letztes Jahr habe ich solche Matches gewonnen, dieses Jahr verliere ich sie oft."

Auch für Kohlschreiber gab es kein Happy End. Der Augsburger unterlag in einem 2:41 Stunden dauernden Match dem Italiener Matteo Berrettini mit 6:4, 5:7, 4:6 und verpasste damit sein siebtes Halbfinale in München. "Es war ein unglaubliches gutes Match", sagte er dennoch. Bei den vorangegangenen sechs Teilnahmen hatte der Sieger von 2007, 2012 und 2016 jeweils auch das Endspiel erreicht. Erstmals seit 2008 ist damit kein deutscher Spieler mehr in der Runde der letzten Vier vertreten. "Das ist schon ungewöhnlich", sagte Kohlschreiber.