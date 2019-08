35. Masters-Sieg : Nadal gewinnt Montreal-Finale gegen Medwedew

Köln Tennis-Superstar Rafael Nadal hat das Turnier in Montreal gewonnen und damit seinen 35. Titel bei einem ATP-Masters geholt. Der 33 Jahre alte Titelverteidiger setzte sich im Endspiel in nur 70 Minuten gegen den Russen Daniil Medwedew durch.

Für Nadal war es der fünfte Sieg beim im jährlichen Wechsel in Toronto und Montreal ausgetragenen Rogers Cup nach 2005, 2008, 2013 und 2018. Der Rekordsieger bei Masters-Turnieren baute seinen Vorsprung auf Novak Djokovic (33 Titel) und Federer (28), die beide in Montreal nicht am Start waren, aus.

Wenige Stunden nach seinem Triumph erklärte Nadal, auf seine Teilnahme am beim Montag beginnenden Turnier in Cincinnati zu verzichten. Er wolle auf seinen "Körper aufpassen" und versuchen so gesund zu bleiben, wie er es derzeit sei, teilte Nadal bei Facebook mit. Schon im vergangenen Jahr hatte er seine Teilnahme am Ohio River im Vorfeld der US Open (26. August bis 8. September) abgesagt.