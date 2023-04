Doppelte Überraschung Struff im Viertelfinale von Monte Carlo, Djokovic raus

Verkehrte Tenniswelt in Monte Carlo: Die Nummer eins ist draußen, der Qualifikant setzt seinen Siegeszug fort. Während Novak Djokovic völlig frustriert aus dem Turnier flog, darf Jan-Lennard Struff weiter vom ganz großen Triumph träumen. Der 32-Jährige aus Warstein gewann gegen den Weltranglistenvierten Casper Ruud (Norwegen) 6:1, 7:6 (8:6) und zog erst zum zweiten Mal in seiner Karriere in ein Viertelfinale auf der hochdotierten Mastersserie ein.