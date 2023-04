Sieg gegen Weltranglistenvierten Struff überraschend im Viertelfinale von Monte Carlo

Topgesetzt bei dem mit 6,2 Millionen Euro dotierten Sandplatzturnier ist der 22-malige Grand-Slam-Champion Novak Djokovic (Serbien), Titelverteidiger ist Stefanos Tsitsipas (Griechenland). Rafael Nadal (Spanien) fehlt nach seiner Hüftverletzung weiterhin, auch sein Landsmann Carlos Alcaraz sagte wegen einer in Miami erlittenen Verletzung an der linken Hand und Problemen an der Wirbelsäule ab.