ATP-Turnier in Köln : Erneutes Erstrunden-Aus für French-Open-Achtelfinalist Altmaier

Köln French-Open-Achtelfinalist Daniel Altmaier ist auch im zweiten Anlauf in Köln gleich in der ersten Runde gescheitert und hat dabei eine bittere Tennis-Lehrstunde erteilt bekommen.

French-Open-Achtelfinalist Daniel Altmaier (Kempen) kann im Tour-Alltag weiter nicht an seine Glanzform von Paris anknüpfen. Der 22-Jährige verlor auch beim zweiten ATP-Turnier in Köln durch ein deklassierendes 1:6, 0:6 gegen den Belarussen Igor Gerassimow sein Auftaktmatch, nachdem Altmaier schon vor Wochenfrist bei der Turnierpremiere in der Domstadt sein erstes Match nach seinen überraschenden Erfolgen in Paris verloren und das Achtelfinale verpasst hatte.