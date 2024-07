ATP-Turnier in Hamburg Altmaier scheitert zum Auftakt - Squire sagt ab

An der Alster ist auch French-Open-Finalist Alexander Zverev dabei. Bei seinem Heimturnier geht der 27-Jährige als Titelverteidiger an den Start und trifft am Dienstag in der erste Runde auf den Niederländer Jesper de Jong. Außerdem schlagen Maximilian Marterer und Rudi Molleker in der Hansestadt auf.