Niederlage gegen Fils Alexander Zverev verliert Marathon-Finale in Hamburg knapp

Tennisprofi Alexander Zverev hat die erfolgreiche Titelverteidigung bei seinem Heimturnier in Hamburg knapp verpasst. Der Olympiasieger und Vorjahressieger musste sich in einem denkwürdigen Marathon-Finale gegen den aufstrebenden Franzosen Arthur Fils mit 3:6, 6:3, 6:7 (1:7) geschlagen geben. Vor 10.000 Zuschauern im Stadion am Rothenbaum verwandelte der 20-jährige Fils nach 3:33 Stunden seinen ersten Matchball.