Tennis : Kohlschreiber scheitert auch in Halle in Runde eins

Kohlschreiber scheitert auch in Halle in Runde eins

Halle Westfalen Das Turnier gilt als Vorbereitung auf Wimbledon: Philipp Kohlschreiber hat im westfälischen Halle sozusagen die Generalprobe verpatzt.

Philipp Kohlschreiber (Augsburg) ist auch beim ATP-Turnier in Halle/Westfalen in Runde eins gescheitert. Der 35-Jährige verlor bei dem Rasenturnier, das traditionell zur Vorbereitung auf das Grand-Slam-Highlight in Wimbledon (1. bis 14. Juli) dient, gegen Steve Johnson (USA) in nur 68 Minuten 3:6, 3:6. In der Vorwoche hatte Kohlschreiber in Stuttgart eine Auftaktniederlage kassiert.