ATP-Turnier : Struff gewinnt erstmals Spiel in Halle

Halle/Westfalen Im siebten Anlauf hat es endlich geklappt. Jan-Lennard Struff hat sein erstes Spiel beim ATP-Turnier in Halle/Westfalen gewonnen. Peter Gojowczyk ist hingegen ausgeschieden.

Davis-Cup-Spieler Jan-Lennard Struff hat im siebten Anlauf sein erstes Spiel beim ATP-Turnier in Halle/Westfalen gewonnen. Der 29-Jährige aus Warstein, der in den vergangenen sechs Jahren bei seinem Heimturnier stets in der ersten Runde gescheitert war, gewann am Dienstag sein Auftaktspiel gegen den in der Weltrangliste um acht Plätze besser klassierten Serben Laslo Djere mit 6:4, 6:4. Nach 68 Minuten nutzte der Sauerländer seinen ersten Matchball mit einem Ass.