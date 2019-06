ATP-Turnier : Zverev in Halle im Achtelfinale - Kohlschreiber raus

Halle Westfalen Alexander Zverev hat erstmals in dieser Saison auf Rasen gewonnen, zum deutschen Duell mit Philipp Kohlschreiber kommt es im Achtelfinale in Halle aber nicht.

Alexander Zverev schüttelte immer wieder den Kopf und blickte hilfesuchend zu Coach Ivan Lendl - dennoch reckte Deutschlands Spitzenspieler am Ende jubelnd die Faust in die Höhe. Vier Tage nach der Auftaktniederlage in Stuttgart und seinem Stolperstart in die Rasensaison siegte der Weltranglistenfünfte in der ersten Runde des ATP-Turniers in Halle/Westfalen gegen den Niederländer Robin Haase nach 1:45 Stunden mit 6:4, 7:5.