ATP-Turnier in Halle : Aus für Kohlschreiber – kein Deutscher im Tennis-Halbfinale

Halle Philipp Kohlschreiber verabschiedet sich als letzter deutscher Teilnehmer vom ATP-Turnier im westfälischen Halle. Sein Viertelfinal-Bezwinger hat gute Aussichten auf den Titel.

„Eine tolle Woche“, bilanzierte Kohlschreiber am Freitag: „Ich freue mich und hoffe auf eine ordentliche Auslosung in Wimbledon . Wenn ich das Niveau halten kann und keine körperlichen Probleme bekomme, bin ich auf jeden Fall auf einem guten Weg.“ Das dritte Grand-Slam-Turnier des Jahres in London beginnt am 28. Juni.

Für den einstigen Top-20-Spieler war es der erste Viertelfinal-Einzug seit zwei Jahren gewesen, seit er in München 2019 unter die besten Acht gekommen war. Schon bei den French Open in Paris hatte Kohlschreiber mit dem Einzug in die dritte Runde überrascht. In Halle setzte er sich in den ersten beiden Runden gegen den Österreicher Jurij Rodionov und den Franzosen Corentin Moutet durch. „Man sieht's, ich gewinne gegen wirklich gute Spieler“, meinte der Augsburger. Rubljow trifft im Halbfinale am Samstag auf Lloyd Harris aus Südafrika oder den Georgier Nikolos Bassilaschwili.