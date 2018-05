ATP-Turnier in Genf: Peter Gojowczyk im Halbfinale

Dreisatz-Sieg gegen Seppi : Peter Gojowczyk beim Turnier in Genf im Halbfinale

Tennis-Profi Peter Gojowczyk. Foto: dpa/Martial Trezzini

Wenige Tage vor Beginn der French Open befindet sich Tennisprofi Peter Gojowczyk weiter in guter Form. Der 28 Jahre alte Münchner setzte sich am Donnerstag in Genf gegen den Italiener Andreas Seppi mit 6:3, 6:7 (3:7), 6:3 durch und steht damit im Halbfinale.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

In der Runde der besten Vier trifft Gojowczyk auf den als Nummer zwei eingestuften Italiener Fabio Fognini (7:6, 7:6 gegen den US-Amerikaner Tennys Sandgren).

Beim mit 561.345 Euro dotierten Turnier in der Schweiz ist Gojowczyk der letzte Deutsche im Turnier. Qualifikant Dominik Köpfer (Furtwangen) und Routinier Florian Mayer (Bayreuth) waren im Achtelfinale ausgeschieden. Der an Position acht gesetzte Vorjahresfinalist Mischa Zverev (Hamburg) hatte bereits sein Auftaktmatch verloren.

(dpa/sid)