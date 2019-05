Arbeitssieg gegen Delbonis : Zverev erreicht sein zweites Finale 2019

Genf Alexander Zverev hat bei seiner Generalprobe für die French Open das Finale erreicht. Der Weltranglistenfünfte setzte sich beim Vorbereitungsturnier in Genf gegen den Argentinier Federico Delbonis mit viel Mühe 7:5, 6:7 (6:8), 6:3 durch.

greift Zverev nun am Samstag gegen Nicolas Jarry (Chile) nach seinem ersten Titel in dieser Saison.

Allerdings spielte Zverev auch am Freitag gegen Delbonis, Nummer 84 der Weltrangliste, nicht konstant genug, um kommende Woche wirklich zuversichtlich ins zweite Major des Jahres in Paris zu gehen. Starken Passagen wie zu Beginn des Matches ließ der 22-Jährige Schwächeperioden folgen. Im ersten Satz lag Zverev schnell mit 5:1 in Führung - dann verlor er vier Spiele nacheinander. Erst ein Doppelfehler von Delbonis besiegelte Zverevs Satzgewinn.