Sieg gegen Kecmanovic Topgesetzter Zverev im Halbfinale von Chengdu

Im Kampf um den Einzug in sein 32. Finale auf der ATP-Tour bekommt es Zverev, der in diesem Jahr bereits sein Heimspiel in Hamburg gewonnen hatte, am Montag mit Grigor Dimitrow (Bulgarien/Nr. 3) oder dem Australier Christopher O'Connell zu tun. „Mir ist es egal, gegen wen ich spiele. Ich kenne beide, da wird es keine Überraschungen geben“, sagte der Weltranglisten-Zehnte.