ATP-Turnier in Basel: Maximilian Marterer verliert in der ersten Runde gegen Daniil Medwedew

ATP-Turnier in Basel : Siebte Auftaktniederlage in Serie für Marterer

Maximilian Marterer beim Spiel gegen Spiel gegen Daniil Medwedew. Foto: dpa/Georgios Kefalas

Basel Tennisprofi Maximilian Marterer kommt auf der ATP-Tour nicht in Schwung. Der Nürnberger verlor beim Turnier in Basel am Dienstag seine Erstrundenpartie gegen den an Position sieben gesetzten Russen Daniil Medwedew mit 3:6, 5:7.

Für Marterer war es die siebte Auftaktpleite in Serie. Seinen letzten Sieg auf der ATP-Tour hatte der 23-Jährige am 1. August in Kitzbühel gefeiert. Seither folgten die Erstrundenniederlagen bei den US Open sowie in Cincinnati, Metz, Tokio, Shanghai und Stockholm.

Aus deutscher Sicht greifen am Dienstag beim mit rund 2,4 Millionen Euro dotierten Turnier in Basel noch Jan-Lennard Struff (Warstein) gegen John Millman (Australien) und Peter Gojowczyk (München) gegen Nicolas Jarry (Chile) ins Geschehen ein. Der an Position zwei gesetzte Alexander Zverev (Hamburg) bestreitet sein Auftaktmatch gegen den Niederländer Robin Haase erst am Mittwoch.

(sid/ako)