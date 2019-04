Niederlage gegen Thiem : Nadal verpasst zwölften Titel in Barcelona

Nadal verpasst zwölften Titel in Barcelona

Barcelona Der Tennis-Weltranglistenzweite Rafael Nadal (32) muss die Hoffnung auf seinen historischen zwölften Titel beim ATP-Turnier in Barcelona zumindest für dieses Jahr begraben. Der Spanier unterlag im Halbfinale Dominic Thiem.

Der Österreicher setzte sich in der Neuauflage des French-Open-Endspiels von 2018 mit 4:6, 4:6 durch. Im Finale trifft Thiem, die Nummer drei der Setzliste, am Sonntag (11.00 Uhr) auf Daniil Medwedew. Der Russe hatte zuvor den Japaner Kei Nishikori 6:3, 3:6, 7:5 geschlagen.

Rekordsieger Nadal, der das Duell in Paris vergangenes Jahr gewonnen hatte, hätte beim mit 2.746.455 Millionen Euro dotierten Sandplatzturnier in Katalonien zum ersten Tennis-Profi aufsteigen können, der zwölf Mal beim selben ATP-Turnier triumphiert. Dies könnte ihm allerdings beim zweiten Major des Jahres, den French Open in Paris (26. Mai bis 9. Juni) gelingen.