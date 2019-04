Niederlage gegen Ferrer : Tennisprofi Mischa Zverev bei ATP-Turnier in Barcelona gleich raus

Mischa Zverev. Foto: dpa/Andrew Harnik

Barcelona Mischa Zverev ist auch beim ATP-Turnier in Barcelona gleich in der ersten Runde ausgeschieden. Der 31 Jahre alte Hamburger verlor am Dienstag 3:6, 1:6 gegen den einstigen Top-Ten-Spieler David Ferrer aus Spanien.

Ein Doppelfehler besiegelte die klare Niederlage auf dem Centre Court. Der ältere Bruder von Alexander Zverev hat auf der ATP-Tour in diesem Jahr erst einen Sieg verbucht und ist nur noch die Nummer 96 der Weltrangliste. Das Sandplatzturnier in Barcelona, wo der 37-jährige Ferrer viermal im Endspiel stand, ist mit gut 2,6 Millionen Euro dotiert.

Am Dienstag standen auch noch die Zweitrundenspiele von Alexander Zverev und Jan-Lennard Struff auf dem Programm. Philipp Kohlschreiber sagte seine Teilnahme nach Angaben der Veranstalter dagegen wegen einer Hüftverletzung ab.

(dpa/ako)