ATP-Turnier in Auckland: Kohlschreiber und Struff im Halbfinale ausgeschieden

ATP-Turnier in Auckland

Der deutsche Tennis-Profi Jan-Lennard Struff beim Turnier in Auckland. Foto: AP/Chris Symes

Auckland Das Finale beim Tennis-Turnier in Auckland findet ohne deutschen Spieler statt. Philipp Kohlschreiber und Jan-Lennard Struff schieden im Halbfinale aus.

Die deutschen Tennisprofis Philipp Kohlschreiber und Jan-Lennard Struff haben den Finaleinzug beim ATP-Turnier in Auckland verpasst. Zunächst verlor der 35 Jahre alte Augsburger Kohlschreiber am Freitag 4:6, 2:6 gegen Tennys Sandgren aus den USA. Sandgren nutzte nach nur 71 Minuten seinen dritten Matchball. Der deutsche Routinier hatte die Veranstaltung in der neuseeländischen Metropole 2008 gewonnen und stand 2013 im Endspiel.