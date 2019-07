Hamburg European Open : Tennis-Turnier am Rothenbaum arbeitet an Zverev-Rückkehr

Tennis-Turnier am Rothenbaum arbeitet an Zverev-Rückkehr

Hamburg Das Tennis-Turnier am Hamburger Rothenbaum hofft auf eine Rückkehr von Alexander Zverev ins Teilnehmerfeld. Der neue Turnierveranstalter Peter-Michael Reichel bestätigte am Dienstag Verhandlungen mit dem 22-Jährigen.

Zverev hatte das Turnier, das traditionell auf Sand ausgetragen wird, in den vergangenen Jahren mit Verweis auf die unmittelbar anschließende Hartplatzsaison in den USA regelmäßig gemieden. In diesem Jahr wird der Weltranglistenfünfte allerdings bei dem in der Woche nach Hamburg ausgetragenen Turnier in Washington aufgrund von Differenzen mit der dortigen Turnierdirektion nicht antreten. Im vergangenen Jahr hatte Zverev dort noch gewonnen.