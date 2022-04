Anders als Zverev : Otte nach Überraschungssieg im Viertelfinale von München

München Beim ATP-Turnier in München hat der deutsche Tennis-Profi Oscar Otte für einen Überraschungssieg gesorgt. Er steht im Viertelfinale.

Oscar Otte ist am Tag nach der enttäuschenden Auftaktpleite von Olympiasieger Alexander Zverev beim ATP-Turnier in München in die Rolle des deutschen Hoffnungsträgers geschlüpft. Der Kölner sorgte im Achtelfinale gegen den an Nummer drei eingestuften Top-20-Spieler Reilly Opelka (USA) durch ein 7:6 (7:4), 6:2 für eine weitere große Überraschung an der Isar. Als letzter Deutscher im Wettbewerb trifft der 28-Jährige in der Runde der besten Acht entweder auf den Franzosen Hugo Gaston oder den Chilenen Alejando Tabilo.