„Ich komme mit dem Druck nicht klar“ Tennis-Star Zverev spricht nach Aus in München offen über Schwierigkeiten

Trotz ausbleibender Erfolge will Zverev auch in Zukunft nach München zurückkommen. „Wenn ich eingeladen werde, werde ich immer in München spielen“, versicherte der Davis-Cup-Profi. Über Ziele für die weitere Sandplatzsaison wollte Zverev erst einmal nicht sprechen. „Ich muss zu mir kommen und nachdenken“, sagte der Deutsche. Der Hamburger wartet weiter auf den ersten Turniersieg nach seinem Comeback im Dezember. Bei den vergangenen French Open in Paris hatte er sich schwer am Fuß verletzt.