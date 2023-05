ATP-Masters in Rom Zverev verpasst Viertelfinale von Rom - Hanfmann weiter

Am Abend kassierte Zverev 2023 gegen Medwedew die dritte Pleite in Folge bei einem Masters. Das vergangene Duell in Monte Carlo endete unschön. „Er ist einer der unfairsten Spieler, die wir auf der Welt haben“, hatte sich Zverev nach der Achtelfinal-Niederlage über die Mätzchen des früheren US-Open-Siegers geärgert. Beim Masters in Madrid habe es jedoch eine Aussprache gegeben.