ATP-Masters in Rom Hanfmann setzt Siegeszug fort - Duell mit Zverev lockt

Hanfmanns nächster Gegner wird im Anschluss ermittelt. Zverev trifft auf den an Nummer drei gesetzten Daniil Medwedew. Für Zverev ist es der zweite Auftritt des Tages in Rom. Am Vormittag hatte er sich in der Fortsetzung des am Montag abgebrochenen Spiels gegen den US-Amerikaner Jeffrey John Wolf mit 6:4, 7:5 durchgesetzt. „Ich wünsche mir jetzt natürlich ein Match gegen Sascha (Zverev, d.Red). Das wäre geil“, sagte Hanfmann, „aber die sollen es sich jetzt mal schön geben.“