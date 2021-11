Mühevoller Sieg über Dimitrow : Zverev im Viertelfinale von Paris

Paris Olympiasieger Alexander Zverev steht beim ATP-Masters in Paris trotz großer Schwierigkeiten im Viertelfinale. Vier Tage nach seinem Turniersieg von Wien kämpfte der Tennisprofi aus Hamburg den Bulgaren Grigor Dimitrow mit 7:6 (7:4), 6:7 (3:7), 6:3 nieder.

Zverev feierte in der französischen Hauptstadt seinen dritten Sieg im vierten Duell mit dem 30-Jährigen. In der Runde der letzten Acht bekommt es der an Position vier gesetzte Zverev (24) am Freitag mit Casper Ruud aus Norwegen (Nr. 6) oder dem US-Amerikaner Marcos Giron zu tun.