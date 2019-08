ATP-Masters in Cincinnati : Medwedew schlägt Weltranglistenersten Djokovic

ATP-Masters in Cincinnati

Cincinnati Novak Djokovic hat die Titelverteidigung beim ATP-Masters in Cincinnati verpasst. Der Weltranglistenerste verlor beim Härtetest für die US Open im Halbfinale mit 6:3, 3:6, 3:6 gegen Daniil Medwedew.

Der Russe hatte im Achtelfinale den Warsteiner Jan-Lennard Struff bezwungen. Für den Weltranglistenachten Medwedew ist es das dritte Finale in den vergangenen zwei Wochen nach Washington (Niederlage gegen Nick Kyrgios) und dem Masters in Montreal (Niederlage gegen Rafael Nadal). Im Endspiel des mit rund 6,7 Millionen US-Dollar dotierten Hartplatzturniers in Cincinnati trifft der 23-Jährige auf den Belgier David Goffin, der den Franzosen Richard Gasquet mit 6:3, 6:4 besiegte. Medwedew hat wie Goffin bei einem Turnier der 1000er-Kategorie noch keinen Titel vorzuweisen.