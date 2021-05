Nach Sieg gegen Nishikori : Zverev trifft in Rom erneut auf Nadal

Zverev trifft in Rom erneut auf Nadal

Köln Vier Tage nach seinem Turniersieg im Madrid hat Alexander Zverev beim nächsten Tennis-Masters in Rom das Viertelfinale erreicht. Der 24-Jährige trifft nun erneut auf Rafael Nadal.

Direkt nach der erfolgreichen Schwerstarbeit in der Sonne von Rom war Alexander Zverev mit den Gedanken bei Rafael Nadal. Nicht einmal eine Woche nach seinem überraschenden Sieg gegen den spanischen Sandplatzkönig auf dem Weg zum Masters-Titel in Madrid kommt es für Deutschlands besten Tennisprofi am Freitag im Viertelfinale zum schnellen Wiedersehen mit Nadal.