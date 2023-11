„Relativ ungünstige Situation“ Warum Zverev nun Medwedew die Daumen drücken mussen

Nur wenn Medwedew am Freitag in der Nachmittagspartie von Turin (14.30 Uhr) ein Sieg gegen Wimbledonchampion Carlos Alcaraz gelingt, kann Zverev gegen den bisher sieglosen Andrej Rublew (20.30 Uhr/jeweils Sky) noch den Sprung in die Vorschlussrunde schaffen. „Es liegt nicht mehr komplett in meinen Händen“, stellte der deutsche Topspieler zu vorgerückter Stunde nach seiner ersten Niederlage im zweiten Gruppenmatch fest: „Natürlich bin ich jetzt in einer relativ ungünstigen Situation und muss auf andere Spieler hoffen.“