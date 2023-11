Rekordsieger der ATP-Finals Djokovic krönt überragendes Jahr mit weiterem Titel

Damit schrieb Djokovic, der den sechsmaligen Champion Roger Federer (Schweiz) hinter sich ließ, einmal mehr Geschichte - wie schon bei seinen Grand-Slam-Titeln 22 bis 24 in diesem Jahr in Melbourne, Paris und New York. Einzig in Wimbledon unterlag er im Finale dem Spanier Carlos Alcaraz, noch immer ist Djokovic das Maß aller Dinge.