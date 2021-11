Bei ATP-Finals : Nachrücker Sinner begeistert Turiner Heimpublikum

Turin Er musste lange warten, ob er überhaupt am Dienstagabend auf den Tennisplatz darf – und dann bot er eine große Show: Jannik Sinner hat bei den ATP-Finals sogar noch die Chance auf das Halbfinale.

Gut dreieinhalb Stunden vor dem Match hatte Berrettini via Instagram bekannt gegeben, dass er sich vom Abschlussturnier der besten Tennisprofis des Jahres zurückziehen muss. Der Wimbledonfinalist hatte am Sonntag in seiner ersten Vorrundenpartie gegen die deutsche Nummer eins Alexander Zverev wegen Beschwerden an der Bauchmuskulatur aufgeben müssen, bis zuletzt aber um seinen Verbleib im Turnier gekämpft.