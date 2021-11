ATP Finals : Titelverteidiger Medwedew wendet Auftaktpleite ab – Zverev spielt am Abend

Turin In der Vorrundengruppe von Alexander Zverev hat Titelverteidiger Daniil Medwedew eine überraschende Auftaktniederlage bei den ATP Finals noch abgewendet. Er gewann gegen den Turnier-Debütanten Hubert Hurkacz. Zverev bestreitet sein erstes Match am Abend (21 Uhr) gegen Matteo Berrettin.

Titelverteidiger Daniil Medwedew hat bei den ATP Finals in Turin einen Fehlstart mit einiger Mühe verhindert. Der an Nummer zwei gesetzte US-Open-Sieger aus Russland bezwang in seiner ersten Vorrundenpartie den Außenseiter Hubert Hurkacz (Polen) mit 6:7 (5:7), 6:3, 6:4. Beide sind in der Roten Gruppe auch Gegner von Olympiasieger Alexander Zverev (Hamburg), der am Sonntagabend (21.00 Uhr/Sky) gegen den Wimbledonfinalisten Matteo Berrettini aus Italien startet.