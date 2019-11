Tennis-Doppel : Krawietz/Mies bei ATP-Finals ausgeschieden

London Kevin Krawietz und Andreas Mies sind bei seiner Premiere bei den ATP-Finals in der Vorrunde ausgeschieden. Deutschlands Spitzendoppel verliert sein drittes Gruppenspiel gegen das kolumbianische Doppel.

Das Kapitel London ist für Kevin Krawietz und Andreas Mies beendet, jetzt geht der Blick Richtung Madrid. Das deutsche Spitzendoppel ist bei den ATP-Finals nach einer weiteren Niederlage in der Vorrunde ausgeschieden. Die K.o.-Phase findet ohne das Duo aus Coburg und Köln statt, das in der kommenden Woche beim neuen Davis-Cup-Finalturnier in Spanien aber erneut die Chance auf einen gelungenen Abschluss seiner ohnehin hervorragenden Saison hat.

Gegen die Weltranglistenführenden Juan Sebastian Cabal und Robert Farah aus Kolumbien verloren Krawietz und Mies am Freitagnachmittag 6:7 (7:9), 2:6. Zum Auftakt am Montag hatten die beiden Deutschen noch Jean-Julien Rojer/Horia Tecau (Niederlande/Rumänien) nach Match-Tiebreak besiegt, im zweiten Gruppenspiel dann gegen Pierre-Hugues Herbert/Nicolas Mahut aus Frankreich verloren. Um ihre Chance auf den Einzug ins Halbfinale zu wahren, hätten Krawietz und Mies nun mindestens einen Satzgewinn benötigt.

Nach Jürgen Fassbender und Hans-Jürgen Pohmann 1975 waren Krawietz (27) und Mies (29) das erst zweite rein deutsche Doppel bei dem traditionellen Jahresabschluss-Event. Gemeinsam gewannen sie in diesem Jahr den Titel in Paris sowie die Hallenturniere in New York und Antwerpen, bei den US Open erreichten sie das Halbfinale. Davis-Cup-Teamchef Michael Kohlmann nominierte das Duo daraufhin für das Finalturnier in Madrid.