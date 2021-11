ATP-Finals in Turin : Zverev muss nach Niederlage gegen Medwedew ums Halbfinale bangen

Turin Der amtierende Champion war der erwartet schwere Gegner für Alexander Zverev. Gegen den Russen Daniil Medwedew verpasste er die erste Chancen zur Qualifikation für das Halbfinale bei den ATP-Finals.

Alexander Zverev streifte sich nach einem nervenaufreibenden Krimi enttäuscht das Stirnband vom Kopf und gratulierte Daniil Medwedew - schon wieder. Erneut hat der Angstgegner dem Olympiasieger die Grenzen aufgezeigt, Zverev muss bei den ATP Finals in Turin nach dem 3:6, 7:6 (7:3), 6:7 (6:8) gegen den Titelverteidiger um den Halbfinaleinzug zittern. Es war bereits seine fünfte Niederlage in Folge gegen den US-Open-Champion aus Russland.

"Das ist ein Match, an das man sich erinnern wird. Es war unglaublich", sagte Medwedew: "Beim letzten Punkt habe ich einfach alles rausgehauen. So ist Tennis - mal hast du Glück, mal nicht." Schon vor dem letzten Ballwechsel hatten die Zuschauer beide Spieler mit Ovationen gefeiert.

In den vergangenen Jahren hatte sich Medwedew zu einem wahren Angstgegner Zverevs entwickelt. Der letzte Sieg der deutschen Nummer eins liegt bereits fast genau zwei Jahre zurück, erst zehn Tage vor dem Aufeinandertreffen in Turin war der platt wirkende Zverev im Halbfinale des Masters in Paris beim 2:6, 2:6 chancenlos gegen den Hartplatzspezialisten gewesen. Deshalb brannte Zverev auf Revanche. "Ich werde nicht so müde sein hoffentlich, damit geht's los", sagte er.