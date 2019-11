ATP-Finals : Zverev beim Saisonfinale in einer Gruppe mit Nadal und Medwedew

Köln Titelverteidiger Alexander Zverev ist beim ATP-Saisonfinale in London in einer hochklassigen und ausgeglichenen Gruppe gelandet. Zverev selbst hat die Lose gezogen und findet die Konstellation „interessant“.

In diesem Jahr dürfte Zverev zum Auftakt gegen den zuletzt angeschlagenen Nadal spielen. Der 33-Jährige hatte sich vor seinem Halbfinale am vergangenen Samstag beim Masters in Paris an der Bauchmuskulatur verletzt, gab aber nun vorsichtig Entwarnung. Am Donnerstag oder Freitag werde er in der o2-Arena mit dem Aufschlagtraining beginnen, schrieb Nadal bei Twitter.