ATP-Finals Zverev fühlt sich bereit für Medvedev

Alexander Zverev gegen Daniil Medvedev - kaum ein Duell gibt es auf der Tennis-Tour öfter. Insgesamt trafen der Deutsche und der Russe schon 17 Mal aufeinander. Die Bilanz spricht mit 10:7 für Medvedev. Von den vergangenen fünf Duellen konnte der Weltranglisten-Dritte vier gewinnen. An diesem Mittwochabend (21.00 Uhr/Sky) steht bei den ATP-Finals das nächste Aufeinandertreffen an. Beide haben ihre Auftaktspiele in Turin gewonnen und können mit einem weiteren Erfolg einen großen Schritt in Richtung Halbfinale am Samstag machen.