Zweisatz-Sieg gegen Auger-Aliassime : Casper Ruud gewinnt Auftaktspiel bei ATP-Finals

Turin Der norwegische Tennisprofi Casper Ruud ist mit einem Sieg in die ATP-Finals gestartet. Der 23-Jährige setzte sich am Sonntag im Auftaktspiel gegen den Kanadier Felix Auger-Aliassime mit 7:6 (7:4), 6:4 durch.

Ruud verwandelte nach 1:51 Stunden seinen ersten Matchball. Er hatte in diesem Jahr sowohl bei den French Open in Paris als auch bei den US Open in New York das Finale erreicht.