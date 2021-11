Preisgeld, Teilnehmer, Spielplan : Das müssen Sie zu den ATP Finals 2021 wissen

Düsseldorf Bei den ATP Finals 2021 treffen die acht besten Tennisprofis aufeinander. Wer ist dabei? Wie hoch ist das Preisgeld? Hier erfahren Sie alles Wissenswerte zum Saisonabschluss der Männer.

Das Turnier fand seit 2009 unter dem Namen „ATP World Tour Finals“ in London statt. Gespielt wurde auf Hartplatz in der O2 Arena. 2021 zieht der Tennis-Tross nach Turin um. Mindestens bis 2025 sollen die Finals in der italienischen Großstadt ausgetragen werden.

Und auch die besten acht Doppelpaare 2021 schlagen in Turin auf. Zum dritten Mal in Folge reist Doppelspezialist Kevin Krawietz (Coburg) zum Saisonfinale der besten Tennisprofis des Jahres. Der French-Open-Sieger von 2019 und 2020 qualifizierte sich mit seinem rumänischen Partner Horia Tecau als eine der acht besten Doppelpaarungen der Saison für die ATP Finals.

In den vergangenen beiden Jahren hatte Krawietz zusammen mit seinem angestammten Doppelpartner Andreas Mies, an dessen Seite er auch zweimal bei den French Open triumphiert hatte, die ATP Finals bestritten. Da sich der Kölner Mies Anfang des Jahres einer Knorpel-OP am Knie unterziehen musste, spielt Krawietz die Saison mit Tecau. Im kommenden Jahr wollen die "KraMies" dann wieder gemeinsam bei Turnieren an den Start gehen.