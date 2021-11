ATP Finals : Krawietz und Doppelpartner Tecau starten mit Niederlage

Turin Kevin Krawietz hat mit seinem Partner Horia Tecau zum Auftakt der ATP Finals in Turin eine Überraschung verpasst. Das Duo verlor die erste Vorrundenpartie gegen die topgesetzten Nikola Mektic/Mate Pavic in zwei Sätzen.

Doppelspieler Kevin Krawietz ist mit einer Niederlage in die ATP Finals der Tennisprofis gestartet. Mit seinem rumänischen Partner Horia Tecau verlor der Coburger am Sonntag 4:6, 4:6 gegen die Wimbledon- und Olympiasieger Nikola Mektic und Mate Pavic. Die Kroaten bilden 2021 das erfolgreichste Doppel und sind bei der Premiere des Jahresabschlusses in Turin die Topfavoriten.