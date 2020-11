Sieg gegen Titelverteidiger : Nadal unter den besten Vier der ATP Finals

London Rafael Nadal ist Dominic Thiem ins Halbfinale des ATP Finals gefolgt. Gegen Titelverteidiger Stefanos Tsitsipas gewann er am Donnerstag in drei Sätzen. Den Titel beim Saisonabschluss konnte der Spanier noch nie gewinnen.

Rafael Nadal hat bei den ATP Finals der Tennisprofis das Halbfinale erreicht. Der 34 Jahre alte Spanier setzte sich am Donnerstagabend in London gegen Titelverteidiger Stefanos Tsitsipas aus Griechenland mit 6:4, 4:6, 6:2 durch und folgte damit dem Österreicher Dominic Thiem in die Vorschlussrunde. Nadal trifft im Halbfinale am Samstag auf den Russen Daniil Medwedew. Für den Spanier ist es das sechste Halbfinale bei den ATP Finals, zuletzt überstand er 2015 die Gruppenphase. Nadal nutzte gegen Tsitsipas nach 2:05 Stunden seinen zweiten Matchball.