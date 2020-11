Preisgeld, Teilnehmer, Spielplan : Das müssen Sie zu den ATP Finals 2020 wissen

Düsseldorf Bei den ATP Finals 2020 treffen die acht besten Tennisprofis aufeinander. Wer ist dabei? Wie hoch ist das Preisgeld? Hier erfahren Sie alles Wissenswerte zum Saisonabschluss der Männer.

Die ATP Finals sind das letzte Tennis-Turnier des Jahres. Vom 15. November bis zum 22. November spielen die acht besten Tennisprofis um den Titel.

Wo finden die ATP Finals statt?

Das Turnier findet seit 2009 unter dem Namen „ATP World Tour Finals“ in London statt. Gespielt wird auf Hartplatz in der O2 Arena. Allerdings wird das Saisonabschlussturnier in diesem Jar letztmals in der englischen Hauptstadt ausgetragen. Ab 2021 spielen sich Tennis-Stars in Turin den Titel aus. Aufgrund der Corona-Pandemie sind in diesem Jahr keine Zuschauer zugelassen.

Diese Stars sind bei den ATP Finals 2020 dabei:

Zu den ATP Finals reisen die acht besten Spieler der Welt (nach Weltrangliste) nach London. Da Roger Federer (Nr. 5) verletzungsbedingt absagen musste, feiert Diego Schwartzmann seine Premiere. Dabei sind:

Novak Djokovic (Serbien, Weltranglistenplatz 1)

Rafael Nadal (Spanien, 2)

Dominic Thiem (Österreich, 3)

Daniil Medwedew (Russland, 4)

Alexander Zverev (Deutschland, 6)

Stefanos Tsitsipas (Greichenland, 7)

Andrei Rubljow (Russland, 8)

Diego Schwartzmann (Argentinien, 9)

Und auch die besten acht Doppelpaare 2020 schlagen in London auf. Aus deutscher Sicht sind die zweimaligen French-Open-Gewinner Kevin Krawietz und Andreas Mies dabei.

Wie ist der Modus?

Gespielt wird in zwei Vierergruppen. Jeder Spieler trifft in der Gruppenphase einmal auf jeden seiner drei Gegner. Die jeweils beiden Besten qualifizieren sich für das Halbfinale und spielen dort überkreuz die Finalisten aus. Zverev bekommt es in der Gruppe „Tokio 1970“ mit Djokovic, Medwedew und Schwartzman zu tun. In der Gruppe „London 2020“ stehen sich Nadal, Thiem, Titelverteidiger Tsitsipas und Rubljow gegenüber.

Spielplan bei den ATP Finals 2020

„Tokio 1970“

Montag, 16. November:

Djokovic - Schwartzman 6:3, 6:2

Medwedew - Zverev

„London 2020“

Sonntag, 15. November:

Nadal - Rubljow 6:3, 6:3

Thiem - Tsitsipas 7:6, 4:6, 6:3

Dienstag, 17. November:

Nadal - Thiem

Tsitsipas - Rubljow

Wie hoch sind die Preisgelder bei den ATP Finals 2020?

Das Turnier in London ist aus finanzieller Sicht sehr lukrativ: Insgesamt werden neun Millionen US-Dollar an Preisgeld ausgeschüttet. Alleine für die Teilnahme erhält jeder Einzelspieler 215.000 Dollar. Im Doppel werden dafür 103.000 Dollar pro Team ausgeschüttet.

Für jeden Sieg in der Gruppe gibt es weitere 215.000 Dollar (Doppel: 40.000 Dollar). Ein Sieg im Halbfinale wird mit weiteren 657.000 Dollar (Doppel: 106.000 Dollar) belohnt. Der Turniersieger erhält 1.354.000 Dollar (Doppel: 204.000 Dollar). Bleibt ein Spieler in London ungeschlagen, kassiert er also insgesamt mit 2.871.000 Dollar an Preisgeld. Die ewige Preisgeldliste im Herren-Tennis in der Übersicht.

Die Sieger der vergangenen fünf Jahre:

Als Titelverteidiger geht Tsitsipas ins Rennen. Im Endspiel 2019 besiegte der Grieche Thiem in drei Sätzen. Rekordsieger ist Roger Federer. Der Schweizer triumphiert bereits sechs Mal bei den ATP Finals.

2015: Novak Djokovic (Finalsieg gegen Roger Federer)

2016: Andy Murray (Finalsieg gegen Djokovic)

2017: Grigor Dimitrow (Finalsieg gegen David Goffin)

2018: Zverev (Finalsieg gegen Djokovic)

2019: Stefanos Tsitsipas (Finalsieg gegen Dominic Thiem)

Wo werden die ATP Finals im TV übertragen?

Im Free-TV sind die Spiele nicht zu sehen. Sky überträgt alle Spiele, Einzel und Doppel, der ATP Finals 2020 im TV.

