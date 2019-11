„Erstrunden-Schluckauf“ : Federer droht bei ATP-Finals frühes Aus

London Roger Federer hat zum Auftakt der ATP-Finals eine unerwartete Niederlage kassiert. Dem Publikumsliebling droht damit in London das Vorrunden-Aus.

Dem Publikumsliebling droht damit das Aus in der Vorrunde. Das ist ihm vor seiner insgesamt 17. Teilnahme am traditionellen Jahresabschluss der acht Saisonbesten erst ein einziges Mal passiert. Vor elf Jahren war er bei dem damals noch als Tennis Masters Cup in China ausgetragenen Event ebenfalls in der Gruppenphase hängen geblieben. Ein Szenario, das sich durch seine fünfte Pleite im siebten Duell mit Thiem nun erneut abzeichnet.