ATP Cup in Australien : Spanien und Serbien gewinnen souverän

ATP Cup in Australien

Die Mitfavoriten Spanien und Serbien sind angeführt von ihren Superstars Rafael Nadal und Novak Djokovic mit Siegen in den ATP Cup in Australien gestartet. Auch Kroatien darf jubeln.

Spanien führte in Gruppe B nach den beiden Einzeln gegen Georgien uneinholbar mit 2:0, in Gruppe A lag auch Serbien gegen Südafrika vor dem abschließenden Doppel mit 2:0 vorn. Auch Kroatien entschied das Duell mit Österreich in der Gruppe E vorzeitig für sich.