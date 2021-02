Finalsieg gegen Italien : Deutschland-Bezwinger Russland gewinnt ATP Cup

Melbourne Die russischen Tennis-Herren haben den ATP Cup in Melbourne gewonnen. Russland siegte gegen Italien mit 2:0. Im Halbfinale des Mannschaftsturniers in der australischen Metropole hatten die Russen die deutsche Mannschaft ausgeschaltet.

Deutschland-Bezwinger Russland hat den ATP Cup der Tennis-Teams in Melbourne gewonnen. Ohne Satzverlust setzten sich Andrej Rubljow und Daniil Medwedew am Sonntag im Finale souverän und ungefährdet mit 2:0 gegen Italien durch. Medwedew baute seine imposante Siegesserie beim 6:4, 6:2 gegen Matteo Berrettini auf 14 Matches aus und machte den Erfolg für die Russen perfekt, die am Vortag Deutschland um Top-Spieler Alexander Zverev im Halbfinale mit 2:1 besiegt hatten. Rubljow gewann im Finale das Auftakteinzel mit 6:1, 6:2 gegen den chancenlosen Fabio Fognini.