ATP Cup in Australien : Struff verliert Auftaktmatch gegen Nick Kyrgios

ATP Cup in Australien

Brisbane Die deutschen Tennis-Herren sind beim neuen ATP Cup gegen Gastgeber Australien in Rückstand geraten. Im ersten Einzel unterlag Jan-Lennard Struff gegen Nick Kyrgios in zwei Sätzen.

Die deutschen Tennis-Herren laufen im ersten Gruppenspiel des ATP Cups in Australien einem Rückstand hinterher. Jan-Lennard Struff (Warstein) musste sich im Duell mit den Gastgebern zum Auftakt des neuen Teamturniers Nick Kyrgios mit 4:6, 6:7 (4:7) geschlagen geben. Die von Boris Becker angeführte Mannschaft braucht bei dem Event mit 24 Nationen nun zwei Siege gegen die Gastgeber, um eine Niederlage zu vermeiden.

Der ATP Cup bis zum 12. Januar wird neben Brisbane auch in Perth und Sydney ausgetragen. Es geht um ein Preisgeld von 15 Millionen US-Dollar, die Profis können zudem Punkte für die Weltrangliste sammeln. Deutschland spielt in der Gruppe F am Sonntag sein nächstes Duell gegen Griechenland, das seine Auftaktpartie gegen Kanada 0:3 verlor. Die Gruppenersten und zwei besten -zweiten ziehen ins Viertelfinale ein.